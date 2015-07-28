Рашида Дати: Азербайджан может быть примером для всего мира и с точки зрения связей между религиозными и этническими группами

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ "Культура играет роль моста между цивилизациями, и то, что делает сегодня в этой сфере Азербайджан, служит интересам не только этой страны , но и всей Европы". Как сообщает Report со ссылкой на "Российскую газету", об этом сказала французский евродепутат, мэр 7-го округа Парижа Рашида Дати.

"Особенно хочу отметить роль Азербайджана, который вносит большой вклад в межкультурный, межцивилизационный диалог. ЮНЕСКО заявила, что уровень образованности в этой стране составляет 95%, что является прекрасным показателем. Развитие Азербайджана производит большое впечатление", - добавила евродепутат, сказав, что эта страна может быть примером для всего мира и с точки зрения связей между религиозными и этническими группами, их мирного совместного проживания на протяжении веков.

Р.Дати отметила, что каждый год приезжает в Азербайджан, и при каждом посещении этой страны открывает для себя новый Азербайджан, знакомится с прекрасными традициями. "Азербайджан - это страна, имеющая действительно богатую культуру. Говорю это не как политик, а как человек, полюбивший эту страну всем сердцем. Азербайджанский народ на протяжении веков сохраняет эти ценности, гордится своей культурой, а политика государства направлена на позиционирование культуры как предмета национальной гордости".

Евродепутат подчеркнула и большой вклад Фонда Гейдара Алиева, который активно участвует в восстановлении религиозных памятников и объектов культурного наследия Франции.