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Продолжаются съемки фильма о II Карабахской войне

Продолжаются съемки фильма о II Карабахской войне По случаю годовщины славной победы Азербайджана в Отечественной войне снимается новый фильм под названием "Старые чемоданы".
Kультурная политика
29 октября 2021 г. 17:16
Продолжаются съемки фильма о II Карабахской войне

По случаю годовщины славной победы Азербайджана в Отечественной войне снимается новый фильм под названием "Старые чемоданы".

Как сообщила Report редактор фильма Гамида Рустамова, фильм является совместным проектом Министерства труда и социальной защиты населения и инклюзивного театра OYUN.

"Автор сценария Севда Султанова, режиссер-постановщик Саида Хагвердиева, режиссер-постановщик Шахмар Гахраманов, художник-постановщик Афшан Асадова, композитор Вугар Джамалзаде, продюсер Таир Алиев. Руководитель проекта - Парвина Исмайлова. Герои фильма, снятого по мотивам реальных событий, - это люди, в судьбе которых война оставила глубокий след.

Посредством этой экранизации в обобщенном образе азербайджанских матерей, сестер, жен воинов и шехидов, женщин-врачей, ставших вынужденными переселенцами и попавших в плен женщин рассказывается о тяготах войны. В сюжет фильма вошли эпизоды, охватывающие определенный период жизни этих женщин. Экранизация построена на основной линии, соединяющей события Первой и Второй карабахских войн. На первый план в фильме выходит война, оставленные ею следы в психологии человека.

Фильм будет представлен зрителям до конца года", - сказала Г. Рустамова отметила.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİkinci Qarabağ müharibəsindən bəhs edən film çəkilir

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