Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева присутствовали на творческом вечере Максима Галкина - ФОТО

15 ноября в Центре Гейдара Алиева состоялся творческий вечер известного российского юмориста, телеведущего, шоумена и певца Максима Галкина.

Как сообщает Report, на творческом вечере присутствовали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева.

Максим Галкин вышел к азербайджанским зрителям с песней, создающей прекрасное настроение. Отметив, что приветствовать в этом зале Президента Азербайджанской Республики и первую леди – высокая честь для него, Максим Галкин подчеркнул, что часто приезжает в Баку, что наш город с каждым годом хорошеет. Слова шоумена, сказавшего, что любит азербайджанский язык, «Изучил азербайджанский язык. Говорю на азербайджанском. Но не знаю, что говорю» на нашем родном языке свидетельствовали о начале вечера, полного смеха и шуток.

Максим Галкин выступил перед зрителями с шоу "stand up". Он представил пародии на песни известных российских и европейских мастеров, в том числе Анны Герман, Людмилы Зыкиной, Льва Лещенко, Владимира Винокура, Димы Билана, Валерия Леонтьева, Филиппа Киркорова, Валерия Меладзе, Тото Кутуньо, Джо Дассена и других известных исполнителей.

Одним из интересных моментов вечера явилось исполнение Максимом Галкиным песни "Синяя вечность" из репертуара всемирно известного певца и композитора Муслима Магомаева. Аплодисментами встретили зрители и песню «Арлекино» из репертуара всемирного известного мастера Аллы Пугачевой.

Представленные Максимом Галкиным программы включают пародии, песни, юмор, концертные номера из известных телевизионных шоу. Он чувствует аудиторию и поддерживает контакт со зрителями на протяжении всего шоу. Не стал исключением и этот вечер.

По окончании вечера Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с Максимом Галкиным.

На вечере, продолжавшемся два часа, не прекращались зрительский смех и улыбки. Творческий вечер подарил всем доброе настроение.

Отметим, что артистический дебют Максима Галкина состоялся в 1994 году в Студенческом театре Московского государственного университета. В тот год он также выступил в Театре эстрады в программе "Дебюты, дебюты, дебюты". Успешно продолжая с того времени артистическую карьеру, Максим Галкин в 2001 году был удостоен в России премий "Триумф" и "Золотой Остап". В том же году на фестивале «Славянский базар» в Витебске дал первый сольный концерт. С того времени его сольные выступления приняли регулярный характер. В октябре 2001 года испытал себя в новом амплуа – исполнение песен. Первым его вокальным опытом стала песня "Будь или не будь", исполненная вместе с легендой российской эстрады Аллой Пугачевой. Максим Галкин приобрел известность также в качестве ведущего ряда телевизионных программы. Его сценические выступления проходят с аншлагом, а участие в телепроектах обеспечивают высокий рейтинг.

Каждый из концертов Максима Галкина в Баку был совершенно новым и непохожим на предыдущий.