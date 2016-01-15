Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо народному артисту СССР Мураду Кажлаеву

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо народному артисту СССР Мураду Кажлаеву.

Как сообщает Report, глава государства поздравил М.Кажлаева по случаю 85-летия.

В письме говорится:

"Уважаемый Мурад Кажлаев!

Поздравляю Вас – замечательного музыканта и педагога с 85-летним юбилеем, желаю Вам здоровья, благополучия и дальнейших творческих свершений.

Вся Ваша семья принадлежит к тому поколению бакинской интеллигенции, которое внесло достойный вклад в развитие науки, образования, здравоохранения и культуры нашей страны. Являясь выпускником Азербайджанской государственной консерватории, Вы плодотворно сотрудничали с азербайджанскими музыкантами. Произведения, написанные Вами в самых разных жанрах и стилях, стали неотъемлемой частью советской музыкальной культуры. Такие яркие образцы симфонической музыки как "Фархад и Ширин", "Имам Шамиль", джазовые концерты, музыка к кинофильмам, наряду с активной дирижерской деятельностью, снискали Вам заслуженную славу.

Ваша многогранная деятельность по становлению современной музыкальной культуры Дагестана является образцом беззаветного служения своему народу. Возглавляемая Вами в Махачкале школа искусств для особо одаренных детей реализует уникальную миссию по сохранению традиций музыкального наследия Кавказа.

Надеюсь, что и в будущем Ваше творчество будет способствовать дальнейшему развитию азербайджано-российских культурных связей".