В связи с месторасположением Музея Победы в Кабмин направлены предложения

После принятия окончательного решения общественность будет проинформирована

В Кабинет министров были представлены предложения, связанные с размещением в городе Баку Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве культуры Азербайджана.

"Месторасположение Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы до сих пор точно не определено. После принятия окончательного решения общественность будет проинформирована", - отметили в министерстве.

3 декабря прошлого года президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании в Баку Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы.