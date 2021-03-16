В связи с месторасположением Музея Победы в Кабмин направлены предложения

В Кабинет министров были представлены предложения, связанные с размещением в городе Баку Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве культуры Азербайджана.
"Месторасположение Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы до сих пор точно не определено. После принятия окончательного решения общественность будет проинформирована", - отметили в министерстве.
3 декабря прошлого года президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании в Баку Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы.