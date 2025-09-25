Посол: "Мир таджикской вышивки" символизирует укрепление культурных связей Азербайджана и Таджикистана

Сегодняшняя выставка "Мир таджикской вышивки" в Баку символизирует укрепление сотрудничества между Таджикистаном и Азербайджаном в сфере культуры и искусства.

Как передаёт Report, об этом заявил посол Таджикистана в Азербайджане Ильхом Абдурахмон на церемонии открытия выставки в Азербайджанском национальном музее ковра, организованной совместно с Национальным музеем Таджикистана.

"Проводимые мероприятия, включая выставки, мастер-классы и музыкальные выступления, дают нашим народам возможность лучше узнать друг друга, обменяться опытом и углубить взаимопонимание в сфере творчества, истории и культуры", - отметил посол.

Он также добавил, что проект реализуется благодаря совместным усилиям правительства и Национального музея Таджикистана, Азербайджанского национального музея ковра и Министерства культуры Азербайджана. Он демонстрирует, что культурные связи между двумя странами становятся прочнее.