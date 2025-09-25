Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия

    Посол: "Мир таджикской вышивки" символизирует укрепление культурных связей Азербайджана и Таджикистана

    Kультурная политика
    • 25 сентября, 2025
    • 20:17
    Посол: Мир таджикской вышивки символизирует укрепление культурных связей Азербайджана и Таджикистана

    Сегодняшняя выставка "Мир таджикской вышивки" в Баку символизирует укрепление сотрудничества между Таджикистаном и Азербайджаном в сфере культуры и искусства.

    Как передаёт Report, об этом заявил посол Таджикистана в Азербайджане Ильхом Абдурахмон на церемонии открытия выставки в Азербайджанском национальном музее ковра, организованной совместно с Национальным музеем Таджикистана.

    "Проводимые мероприятия, включая выставки, мастер-классы и музыкальные выступления, дают нашим народам возможность лучше узнать друг друга, обменяться опытом и углубить взаимопонимание в сфере творчества, истории и культуры", - отметил посол.

    Он также добавил, что проект реализуется благодаря совместным усилиям правительства и Национального музея Таджикистана, Азербайджанского национального музея ковра и Министерства культуры Азербайджана. Он демонстрирует, что культурные связи между двумя странами становятся прочнее.

    посол Таджикистана в Азербайджане выставка

    Последние новости

    20:26

    Делегация во главе с генпрокурором Лаоса посетила Шамахы

    Внешняя политика
    20:17

    Посол: "Мир таджикской вышивки" символизирует укрепление культурных связей Азербайджана и Таджикистана

    Kультурная политика
    20:13

    Трамп: Турция хочет закупить у США истребители F-16 и F-35

    Другие страны
    20:12
    Фото

    МИД Азербайджана и Гамбии подписали Меморандум о взаимопонимании

    Внешняя политика
    20:08

    Трамп призвал Турцию отказаться от покупки российской нефти

    Другие страны
    20:07

    Джейхун Байрамов председательствовал на неформальном заседании Совета глав МИД СВМДА

    Внешняя политика
    19:59

    В Баку открылась выставка "Мир таджикской вышивки"

    Выставки
    19:53

    Азербайджан и Китай расширяют инвестиционное сотрудничество

    Внешняя политика
    19:51
    Фото

    Джейхун Байрамов принял участие в заседании Совета глав МИД СВМДА

    Внешняя политика
    Лента новостей