Народная артистка награждена Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики

17 июня, 2015 19:50

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении народной артистки Амалии Панаховой Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики. Как отмечает Report, Амалия Алиш гызы Панахова награждена Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики за большие заслуги в развитии азербайджанской культуры. Отметим, что 15 июня народной артистке Азербайджана, актрисе театра и кино Амалии Панаховой исполнилось 70 лет.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.