На строительство мастерской по производству ковров в Гобустане выделено 2 млн манатов

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству, оснащению и созданию инфраструктуры мастерской по производству ковров в Гобустанском районе.

Как сообщает Report, в целях строительства, оснащения оборудованием и станками и создания инфраструктуры мастерской по производству ковров в Гобустанском районе из суммы, указанной в подпункте 1.49.5 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 22 января 2018 года номер 3593, Открытому акционерному обществу "Азерхалча" выделено 2 миллиона манатов.