На международном форуме Низами Гянджеви принято совместное коммюнике

11:19

На международном форуме Низами Гянджеви принято совместное коммюнике.

По сообщению Report, документ был представлен заместителем министра культуры Эльнуром Алиевым.

В документе, в частности, говорится:

"Мы, участники Международного форума Низами Гянджеви на тему” Низами Гянджеви: мост между культурами", собрались в Баку, чтобы отметить 880-летний юбилей великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви, а также засвидетельствовать почтение его литературному наследию.

Мы выражаем признательность правительству Азербайджана за усилия, направленные на сохранение и пропаганду богатого философского и литературного наследия Низами Гянджеви. В этой связи особо хотелось бы отметить распоряжение Президента Азербайджана Ильхама Алиева об объявлении 2021 года “Годом Низами Гянджеви”. Мы также приветствуем инициативу Министерства культуры организовать этот форум в Баку.

Мы признаем, что бессмертные идеи и ценности гениального Низами не только вдохновляли таких выдающихся поэтов и мыслителей Востока, как Мёвлана Джалаладдин Руми, Юнус Эмре, Амир Хосров Дехлеви, Абд ар-Рахман Джами, Алишер Наваи и Мухаммед Физули, но и оказали влияние и на формирование литературно-поэтических традиций, развитие философской, социально-культурной и политической жизни в регионе.



Идеи Низами Гянджеви вне времени и пространства.



Учитывая, что большое культурное и богатое философское наследие Низами находит отражение и в современном мире, участники форума предлагают регулярно проводить подобное мероприятие в Азербайджане".