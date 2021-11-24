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На международном форуме Низами Гянджеви принято совместное коммюнике

На международном форуме Низами Гянджеви принято совместное коммюнике 11:19
Kультурная политика
24 ноября 2021 г. 11:56
На международном форуме Низами Гянджеви принято совместное коммюнике
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На международном форуме Низами Гянджеви принято совместное коммюнике.

По сообщению Report, документ был представлен заместителем министра культуры Эльнуром Алиевым.

В документе, в частности, говорится:

"Мы, участники Международного форума Низами Гянджеви на тему” Низами Гянджеви: мост между культурами", собрались в Баку, чтобы отметить 880-летний юбилей великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви, а также засвидетельствовать почтение его литературному наследию.

Мы выражаем признательность правительству Азербайджана за усилия, направленные на сохранение и пропаганду богатого философского и литературного наследия Низами Гянджеви. В этой связи особо хотелось бы отметить распоряжение Президента Азербайджана Ильхама Алиева об объявлении 2021 года “Годом Низами Гянджеви”. Мы также приветствуем инициативу Министерства культуры организовать этот форум в Баку.

Мы признаем, что бессмертные идеи и ценности гениального Низами не только вдохновляли таких выдающихся поэтов и мыслителей Востока, как Мёвлана Джалаладдин Руми, Юнус Эмре, Амир Хосров Дехлеви, Абд ар-Рахман Джами, Алишер Наваи и Мухаммед Физули, но и оказали влияние и на формирование литературно-поэтических традиций, развитие философской, социально-культурной и политической жизни в регионе.

Идеи Низами Гянджеви вне времени и пространства.

Учитывая, что большое культурное и богатое философское наследие Низами находит отражение и в современном мире, участники форума предлагают регулярно проводить подобное мероприятие в Азербайджане".

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Версия на азербайджанском языке Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Forumunda Birgə Kommunike qəbul edilib

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