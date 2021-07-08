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Министр культуры Азербайджана встретился с премьер-министром Грузии

Министр культуры Азербайджана встретился с премьер-министром Грузии Находящийся в Грузии с официальным визитом министр культуры Азербайджана Анар Керимов встретился с премьер-министром этой страны Ираклием Гарибашвили.
Kультурная политика
8 июля 2021 г. 18:10
Министр культуры Азербайджана встретился с премьер-министром Грузии
Анар Керимов и Ираклий Гарибашвили

Находящийся в Грузии с официальным визитом министр культуры Азербайджана Анар Керимов встретился с премьер-министром этой страны Ираклием Гарибашвили.

Как передает грузинское бюро Report, на встрече обсудили текущую ситуацию в регионе.

И.Гарибашвили выразил признательность азербайджанской стороне за решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. Он еще раз заявил о поддержке Грузией территориальной целостности Азербайджана.

Стороны коснулись гуманитарного соглашения, достигнутого между Азербайджаном и Арменией при посредничестве Грузии.

Также состоялся обмен мнениями о сотрудничестве двух стран в сфере культуры.

На встрече присутствовали посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, министр культуры, молодежи и спорта Грузии Теа Цулукиани.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Minister of Culture meets with Georgian PM
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın mədəniyyət naziri Gürcüstanın baş naziri ilə görüşüb  

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