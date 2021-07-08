Министр культуры Азербайджана встретился с премьер-министром Грузии

Находящийся в Грузии с официальным визитом министр культуры Азербайджана Анар Керимов встретился с премьер-министром этой страны Ираклием Гарибашвили.

Находящийся в Грузии с официальным визитом министр культуры Азербайджана Анар Керимов встретился с премьер-министром этой страны Ираклием Гарибашвили.

Как передает грузинское бюро Report, на встрече обсудили текущую ситуацию в регионе.

И.Гарибашвили выразил признательность азербайджанской стороне за решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. Он еще раз заявил о поддержке Грузией территориальной целостности Азербайджана.

Стороны коснулись гуманитарного соглашения, достигнутого между Азербайджаном и Арменией при посредничестве Грузии.

Также состоялся обмен мнениями о сотрудничестве двух стран в сфере культуры.

На встрече присутствовали посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, министр культуры, молодежи и спорта Грузии Теа Цулукиани.