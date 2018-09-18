Министр и деятели культуры посетили могилу Узеира Гаджибейли

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Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ По случаю Дня национальной музыки 18 сентября деятели культуры и искусства Азербайджана посетили могилу выдающегося композитора Узеира Гаджибейли в Аллее почетного захоронения.

Как сообщает Report, на церемонии приняли участие министр культуры Абульфас Гараев, заместитель министра Вагиф Алиев, председатель Союза композиторов Фирангиз Ализаде, ректор Бакинской музыкальной академии Фархад Бадалбейли и другие.

Министр отметил, что, начиная с 1995 года указом общенационального лидера Гейдара Алиева 18 сентября ежегодно отмечается День Национальной музыки. В этот день родился основоположник современного профессионального музыкального искусства Азербайджана Узеир Гаджибейли.