 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Министр и деятели культуры посетили могилу Узеира Гаджибейли

    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ По случаю Дня национальной музыки 18 сентября деятели культуры и искусства Азербайджана посетили могилу выдающегося композитора Узеира Гаджибейли в Аллее почетного захоронения.

    Как сообщает Report, на церемонии приняли участие министр культуры Абульфас Гараев, заместитель министра Вагиф Алиев, председатель Союза композиторов Фирангиз Ализаде, ректор Бакинской музыкальной академии Фархад Бадалбейли и другие.

    Министр отметил, что, начиная с 1995 года указом общенационального лидера Гейдара Алиева 18 сентября ежегодно отмечается День Национальной музыки. В этот день родился основоположник современного профессионального музыкального искусства Азербайджана Узеир Гаджибейли.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi