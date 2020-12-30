Международный Фонд Тюркской Культуры наградил участников конкурса рисунков

Группе победителей от Азербайджана, отобранным международным жюри, а также путем онлайн-голосования президент Фонда Гюнай Эфендиева вручила сертификаты и награды

В Международным Фонде Тюркской Культуры и Наследия состоялась церемония награждения группы победителей международного онлайн-конкурса рисунков, объявленного Фондом на тему “Защитим наш мир: традиции и обычаи Тюркского мира”.

Как сообщает Report, группе победителей от Азербайджана, отобранным международным жюри, а также путем онлайн-голосования президент Фонда Гюнай Эфендиева вручила сертификаты и награды. Поздравив детей, президент Фонда подчеркнула важность более глубокого изучения богатой истории и культуры Тюркского мира. В то же время Гюнай Эфендиева отметила, что со стороны возглавляемой ею организации на основе рисунков участников конкурса готовится к изданию книга, отражающая обычаи и традиции тюркоязычных народов, и в следующем году планируется проведение ее презентации.

Среди участников номинацией «Гран – При» была удостоена Марьям Гулузаде, ”Дружба“ - Ковсар Гурбан, ”Знание"- Айтадж Талышинская. В то же время 1-е место в возрасте 6-9 лет занял Джалил Керимли, 3-е место в возрасте 6-9 лет - Ариф Гулиев, 2-е место в возрасте 14-16 лет - Сура Дадашзаде. В категориях ”Новруз“ победила Марьям Гулузаде, ”Самазены“ - Тахмина Керимова ,”Ковры“ - Самендер Гурбанзаде, ”Музыка" - Зарина Шихалиева. В связи с объявленной пандемией в стране и мире, сертификаты детей, участвующих в конкурсе из районов Азербайджана, а также из тюркоязычных и других стран будут отправлены по электронной почте.

Целью проведения конкурса было привлечение молодежи к изучению и сохранению древних обычаев и традиций, национально-духовных ценностей Тюркского мира. В международном конкурсе рисунков ”Защитим наш мир: традиции и обычаи Тюркского мира " приняли участие школьники в возрасте от 5 до 17 лет из стран - членов и наблюдателей организации, в том числе из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана и Венгрии, а также Туркменистана, Болгарии и Украины. Рисунки разделены на 12 тематических категорий: “Деде Коркут”, “Наше наследие”, “Обычаи и традиции”, “Самазены”, “Женщина Тюркского мира”, “Новруз”, “Ковры”, “Национальная кухня”, “Музыка”, “Игры”, “Защитим наш мир” и “Тюркское единство”.