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Мехмет Нури Эрсой: На освобожденных территориях пытались уничтожить культурное наследие

Мехмет Нури Эрсой: На освобожденных территориях пытались уничтожить культурное наследие 16:41
Kультурная политика
24 ноября 2021 г. 17:32
Мехмет Нури Эрсой: На освобожденных территориях пытались уничтожить культурное наследие

"На освобожденных от оккупации территориях разрушили культурные памятники, мстили культуре, пытались уничтожить культурное наследие. Однако нанесение вреда культурным памятникам не изменит историю. Это не так-то просто".

Как передает Report, об этом во время выступления на конференции "Большое возвращение: возрождение культуры" сказал министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

Он отметил, что разрушенные в Карабахе памятники необходимо восстановить: "В тюркской культуре, памятники, принадлежащие другим народам, не разрушаются, наоборот, восстанавливаются. Это было прекрасным посланием на протяжении столетий. Однако на освобожденных от оккупации карабахских землях мы увидели разрушения".

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Версия на английском языке Turkish minister: "Cultural monuments in liberated territories were destroyed"
Версия на азербайджанском языке Mehmet Nuri Ərsoy: "Azad edilən torpaqlarda mədəni abidələr dağıdılıb"

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