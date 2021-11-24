Мехмет Нури Эрсой: На освобожденных территориях пытались уничтожить культурное наследие

16:41

"На освобожденных от оккупации территориях разрушили культурные памятники, мстили культуре, пытались уничтожить культурное наследие. Однако нанесение вреда культурным памятникам не изменит историю. Это не так-то просто".

Как передает Report, об этом во время выступления на конференции "Большое возвращение: возрождение культуры" сказал министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

Он отметил, что разрушенные в Карабахе памятники необходимо восстановить: "В тюркской культуре, памятники, принадлежащие другим народам, не разрушаются, наоборот, восстанавливаются. Это было прекрасным посланием на протяжении столетий. Однако на освобожденных от оккупации карабахских землях мы увидели разрушения".