Магсуд Мамедов награжден орденом "Шохрат"

Магсуд Мамедов награжден орденом "Шохрат"

29 мая, 2019 19:06

https://report.az/storage/news/c5e33f3940307800de82f96ef6656620/890bd8d8-1a16-4161-87bd-53326d4f0202_292.jpg Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Магсуда Мамедова орденом "Шохрат". Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии азербайджанской культуры Магсуд Давуд оглу Мамедов награжден орденом "Шохрат".

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках: Maqsud Məmmədov “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilib - SƏRƏNCAM

Читайте также