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Магсуд Мамедов награжден орденом "Шохрат"

Магсуд Мамедов награжден орденом "Шохрат"

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Магсуда Мамедова орденом "Шохрат".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии азербайджанской культуры Магсуд Давуд оглу Мамедов награжден орденом "Шохрат". 

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