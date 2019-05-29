Магсуд Мамедов награжден орденом "Шохрат"

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Магсуда Мамедова орденом "Шохрат".
Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии азербайджанской культуры Магсуд Давуд оглу Мамедов награжден орденом "Шохрат".
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Магсуда Мамедова орденом "Шохрат".
Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии азербайджанской культуры Магсуд Давуд оглу Мамедов награжден орденом "Шохрат".
Эта новость также доступна на других языках:
News DepartmentАвтор новости