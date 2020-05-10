Концерт по случаю 97-летия со дня рождения Гейдара Алиева будет транслироваться на 3 телеканалах

Фонд Гейдара Алиева организовал виртуальную концертную программу по случаю 97-й годовщины со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в связи с введением специального карантинного режима из-за коронавируса в стране, проект в Центре Гейдара Алиева был проведен в зале без зрителей.

Проект отличался интересными решениями с точки зрения дизайна и технической стороны. Так, выступления членов Государственного симфонического оркестра Азербайджана имени У.Гаджибейли, Азербайджанского государственного хора Капеллы были записаны отдельно и синхронизированы с сольными выступлениями в актовом зале Центра Гейдара Алиева. В концерте участвуют народные артисты Азербайджана Фархад Бадалбейли, Мурад Адыгезалзаде, Самир Джафаров, Алим Гасымов, Анвар Садыхов, заслуженные артисты Севда Алекперзаде, Фаргана Гасымова, Сахиб Пашазаде, Шахрияр Иманов, знаменитый оперной певец Азер Рзазаде, скрипач Джейла Сейидова и другие.

Также присоединились к концертной программе ряд азербайджанских артистов, живущих за границей - народные артисты Алихан Самедов, Эльчин Азизов и Динара Алиева, а также опытный пианист Этибар Асадли.

На концерте под дирижерством заслуженного артиста Фуада Ибрагимова прозвучат произведения азербайджанских и мировых композиторов.

Концерт будет транслироваться сегодня в 21:30 на азербайджанском телевидении AzTV, Ictimai TV и Real TV.