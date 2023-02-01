İTV: Исполнитель, который будет представлять Азербайджан на "Евровидении 2023", еще не избран

Общественное телевидение (ОТВ) опровергло слухи о том, что, якобы, уже определен певец, который будет представлять Азербайджан на музыкальном конкурсе "Евровидение 2023".

В Общественном телевидении (ОТВ) Азербайджана опровергли слухи в связи избранием исполнителя, который будет представлять Азербайджан на музыкальном конкурсе "Евровидение 2023".

Как сообщила Report пресс-секретарь азербайджанской делегации Илаха Дадашова, утверждения, высказанные некоторыми исполнителями, участвовавшими в отборочном этапе, на личных страницах в социальных сетях за последние два дня, являются клеветой.

"Пять отобранных участников достигли финального этапа благодаря своим композициям и выступлениям. Хотя ошибочно утверждается, что победитель уже отобран, мы заявляем, что процесс продолжается и в ближайшее время мы объявим имена финалистов", - сказала она.

Музыкальный продюсер азербайджанской делегации на "Евровидении 2023" Эльдар Гасымов также заявил, что представитель от Азербайджана на Евровидении в этом году пока неизвестен: "Прежде чем будет принято это решение, будут изучены мнения опытных отечественных и зарубежных музыкантов. Чтобы обеспечить здоровую конкуренцию, мы записали песни всех финалистов несколько дней назад в одной студии и в одинаковых условиях".

Глава же делегации Васиф Мамедов отметил, что знакомство членов коллектива с исполнителями и композиторами, подавшими заявку на участие в конкурсе, никак не повлияло на процесс отбора: "Эльдар Гасымов и Омар Абдулкаримов работали в сфере музыки на протяжении многих лет, и у них есть как друзья, так и близкие коллеги в этой области. Это естественно. Но должен отметить, что никто из организаторов и принимающих участие в отборе на конкурс "Евровидение" не является и никогда не был менеджером какого-либо исполнителя, участвующего в конкурсе".