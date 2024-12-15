Илькин Зеферли: Гобустан может стать важным символом гармоничного сосуществования человека и природы

Сегодня в рамках круглого стола "Гобустан как сакральный код человечества" состоялась презентация уникальной художественной диорамы "Гобустан-3029", созданной фотографом и режиссером Илькином Зеферли.

Сегодня в рамках круглого стола "Гобустан как сакральный код человечества", проходившего в арт-центре Nine Senses, состоялась презентация уникальной художественной диорамы "Гобустан-3029", созданной фотографом и режиссером Илькином Зеферли.

Как сообщает Report, проект объединил многотысячелетнюю историю Гобустана с футуристическим взглядом на его возможное будущее.

И.Зеферли рассказал, что творческая идея зародилась у него во время размышлений о величии древних наскальных рисунков Гобустана, об их значении для современной цивилизации.

"Стоя перед древними петроглифами, я задумался о том, что они говорят нам о прошлом. Но что, если представить, каким будет Гобустан спустя тысячи лет?

Сюжетная линия диорамы заключается в том, что на фоне загрязнения планеты люди покидают Землю, а пластик трансформируется в органическую форму жизни, уничтожая кислород и всё живое... Спустя тысячи лет 24-летний исследователь возвращается на космическом корабле в Гобустан, который он знал только по учебникам. Это рассказ о встрече с прошлым, символический призыв сохранить нашу планету", - подчеркнул автор произведения искусства.

И.Зеферли отметил, что проект не только поднимает вопрос об экологической ответственности человечества, но и вдохновляет зрителей ценить и защищать культурное наследие.