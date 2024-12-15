О нас

Илькин Зеферли: Гобустан может стать важным символом гармоничного сосуществования человека и природы

Илькин Зеферли: Гобустан может стать важным символом гармоничного сосуществования человека и природы Сегодня в рамках круглого стола "Гобустан как сакральный код человечества" состоялась презентация уникальной художественной диорамы "Гобустан-3029", созданной фотографом и режиссером Илькином Зеферли.
Kультурная политика
15 декабря 2024 г. 17:33
Илькин Зеферли: Гобустан может стать важным символом гармоничного сосуществования человека и природы

Сегодня в рамках круглого стола "Гобустан как сакральный код человечества", проходившего в арт-центре Nine Senses, состоялась презентация уникальной художественной диорамы "Гобустан-3029", созданной фотографом и режиссером Илькином Зеферли.

Как сообщает Report, проект объединил многотысячелетнюю историю Гобустана с футуристическим взглядом на его возможное будущее.

И.Зеферли рассказал, что творческая идея зародилась у него во время размышлений о величии древних наскальных рисунков Гобустана, об их значении для современной цивилизации.

"Стоя перед древними петроглифами, я задумался о том, что они говорят нам о прошлом. Но что, если представить, каким будет Гобустан спустя тысячи лет?

Сюжетная линия диорамы заключается в том, что на фоне загрязнения планеты люди покидают Землю, а пластик трансформируется в органическую форму жизни, уничтожая кислород и всё живое... Спустя тысячи лет 24-летний исследователь возвращается на космическом корабле в Гобустан, который он знал только по учебникам. Это рассказ о встрече с прошлым, символический призыв сохранить нашу планету", - подчеркнул автор произведения искусства.

И.Зеферли отметил, что проект не только поднимает вопрос об экологической ответственности человечества, но и вдохновляет зрителей ценить и защищать культурное наследие.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İlkin Zeferli: Qobustan insanla təbiətin harmonik birgəyaşayışının mühüm simvoluna çevrilə bilər

Самое читаемое

Президент Узбекистана запустил новые энергообъекты стоимостью 3,7 млрд долларов
Президент Узбекистана запустил новые энергообъекты стоимостью 3,7 млрд долларов
13 декабря 2024 г. 18:51
Азеригаз: Прокладка газопровода в село Зар Кяльбаджарского района завершена на 90%
"Азеригаз": Прокладка газопровода в село Зар Кяльбаджарского района завершена на 90%
13 декабря 2024 г. 16:57
СМИ: Нефтебаза в Брянске подверглась атаке беспилотников
ВидеоСМИ: Нефтебаза в Брянске подверглась атаке беспилотников
11 декабря 2024 г. 05:51
Проректор Университета Кадир Хас: Армянская диаспора препятствует развитию мирного процесса
Проректор Университета Кадир Хас: Армянская диаспора препятствует развитию мирного процесса
10 декабря 2024 г. 14:13
Британский аналитик: Нормализация отношений между Баку и Ереваном может занять время, но она вполне достижима
Британский аналитик: Нормализация отношений между Баку и Ереваном может занять время, но она вполне достижима
13 декабря 2024 г. 12:24
Жапаров: Кыргызстан выйдет из черного списка и откроет прямые авиарейсы в Европу
Жапаров: Кыргызстан выйдет из "черного списка" и откроет прямые авиарейсы в Европу
11 декабря 2024 г. 14:28
Завтра в Баку ожидаются ливни и ветер
Завтра в Баку ожидаются ливни и ветер
12 декабря 2024 г. 13:19
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
12 декабря 2024 г. 22:23
Хакан Фидан: Мы находимся на последнем этапе обеспечения мира между Баку и Ереваном
Хакан Фидан: Мы находимся на последнем этапе обеспечения мира между Баку и Ереваном
11 декабря 2024 г. 00:41
В Баку ожидается мокрый снег
В Баку ожидается мокрый снег
11 декабря 2024 г. 18:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi