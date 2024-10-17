Гюнай Эфендиева награждена венгерским орденом "Командорский крест за заслуги"

Заместитель председателя комитета по культуре Милли Меджлиса, депутат Гюнай Эфендиева награждена одной из высших наград Венгрии — орденом "Командорский крест за заслуги".

Заместитель председателя комитета по культуре Милли Меджлиса, депутат Гюнай Эфендиева награждена одной из высших наград Венгрии — орденом "Командорский крест за заслуги".

Как сообщает Report, орден присвоил президент Венгрии Тамаш Шуйок в знак признания ее деятельности в направлении эффективного продвижения венгерской культуры в Азербайджане и других тюркских странах.

Награду Эфендиевой вручил посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Торма на приеме, посвященном Национальному дню Венгрии — 68-й годовщине Венгерской революции 1956 года.

"В бытность президентом Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева внесла значительный вклад в сохранение, продвижение и передачу общих культурных ценностей тюркских народов будущим поколениям. Она постоянно поддерживала участие Венгрии в культурных проектах", - сказал посол.

Отметим, Гюнай Эфендиева занимала пост президента Фонда тюркской культуры и наследия с 2015 по 2023 год. В 2019 году Венгрия получила статус наблюдателя в этой организации.