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Гюнай Эфендиева награждена венгерским орденом "Командорский крест за заслуги"

Гюнай Эфендиева награждена венгерским орденом "Командорский крест за заслуги" Заместитель председателя комитета по культуре Милли Меджлиса, депутат Гюнай Эфендиева награждена одной из высших наград Венгрии — орденом "Командорский крест за заслуги".
Kультурная политика
17 октября 2024 г. 12:39
Гюнай Эфендиева награждена венгерским орденом Командорский крест за заслуги

Заместитель председателя комитета по культуре Милли Меджлиса, депутат Гюнай Эфендиева награждена одной из высших наград Венгрии — орденом "Командорский крест за заслуги".

Как сообщает Report, орден присвоил президент Венгрии Тамаш Шуйок в знак признания ее деятельности в направлении эффективного продвижения венгерской культуры в Азербайджане и других тюркских странах.

Награду Эфендиевой вручил посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Торма на приеме, посвященном Национальному дню Венгрии — 68-й годовщине Венгерской революции 1956 года.

"В бытность президентом Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева внесла значительный вклад в сохранение, продвижение и передачу общих культурных ценностей тюркских народов будущим поколениям. Она постоянно поддерживала участие Венгрии в культурных проектах", - сказал посол.

Отметим, Гюнай Эфендиева занимала пост президента Фонда тюркской культуры и наследия с 2015 по 2023 год. В 2019 году Венгрия получила статус наблюдателя в этой организации.

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Версия на английском языке ФотоGunay Afandiyeva awarded Hungary’s 'Commander’s Cross of the Order of Merit'
Версия на азербайджанском языке ФотоGünay Əfəndiyeva Macarıstanın ali ordeni ilə təltif olunub

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