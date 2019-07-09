9 июля находящийся в Азербайджане президент Совета Европейского Союза Дональд Туск побывал в Гобустанском национальном историко-художественном заповеднике.

Как сообщает Report, вначале гость осмотрел экспонаты музея, созданного на территории заповедника.

Гость был проинформирован о том, что Гобустанский государственный историко-художественный заповедник получил большую известность как музей-заповедник под открытым небом. Многочисленные образцы материальной культуры, отражающие жизнь и быт на этой территории с каменного века до позднего средневековья, создавались на протяжении тысячелетий предками современных азербайджанцев. Наскальные рисунки Гобустана являются богатейшими в мире среди памятников такого типа. Учеными на территории заповедника было выявлено и изучено более 6 тысяч наскальных изображений, 20 пещер и мест проживания, 40 курганов.

Было отмечено, что учитывая особое значение широкой пропаганды уникальных наскальных рисунков в Гобустанском национальном историко-художественном заповеднике, Распоряжением главы государства Ильхама Алиева для музея-заповедника было построено новое здание.

До внимания гостя было доведено, что Гобустанский заповедник, являющийся историческим памятником мирового значения, с 2007 года включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Дональд Туск поинтересовался проведёнными на территории исследовательскими работами и историческими экспонатами.

В заключение гостю были подарены книги об истории Гобустана.

Президент Совета Европейского Союза покинул Гобустанский национальный историко-художественный заповедник с приятными впечатлениями.