Члены Международного центра Низами Гянджеви встретились с Эрдоганом

Члены Международного центра Низами Гянджеви в рамках Генеральной Ассамблеи ООН провели встречу с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и бывшим премьер-министром Турецкой Республики Бинали Йылдырымом.

Члены Международного центра Низами Гянджеви в рамках Генеральной Ассамблеи ООН провели встречу с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и бывшим премьер-министром Турецкой Республики Бинали Йылдырымом.

Как сообщили Report в центре, во встрече приняли участие члены Международного центра Низами Гянджеви - экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, экс-президент Болгарии Розен Плевнелиев, экс-президент Боснии и Герцеговины Младен Иванич, генеральный секретарь Международного центра Низами Гянджеви Ровшан Мурадов, заместитель генерального секретаря Илаха Ибрагимли и Тогрул Акберли.

На встрече состоялся обмен мнениями о проектах, реализуемых Международным центром Низами Гянджеви.