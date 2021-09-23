Члены Международного центра Низами Гянджеви встретились с Эрдоганом

Члены Международного центра Низами Гянджеви в рамках Генеральной Ассамблеи ООН провели встречу с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и бывшим премьер-министром Турецкой Республики Бинали Йылдырымом.
Как сообщили Report в центре, во встрече приняли участие члены Международного центра Низами Гянджеви - экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, экс-президент Болгарии Розен Плевнелиев, экс-президент Боснии и Герцеговины Младен Иванич, генеральный секретарь Международного центра Низами Гянджеви Ровшан Мурадов, заместитель генерального секретаря Илаха Ибрагимли и Тогрул Акберли.
На встрече состоялся обмен мнениями о проектах, реализуемых Международным центром Низами Гянджеви.