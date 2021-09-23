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Члены Международного центра Низами Гянджеви встретились с Эрдоганом

Члены Международного центра Низами Гянджеви встретились с Эрдоганом Члены Международного центра Низами Гянджеви в рамках Генеральной Ассамблеи ООН провели встречу с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и бывшим премьер-министром Турецкой Республики Бинали Йылдырымом.
Kультурная политика
23 сентября 2021 г. 19:22
Члены Международного центра Низами Гянджеви встретились с Эрдоганом

Члены Международного центра Низами Гянджеви в рамках Генеральной Ассамблеи ООН провели встречу с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и бывшим премьер-министром Турецкой Республики Бинали Йылдырымом.

Как сообщили Report в центре, во встрече приняли участие члены Международного центра Низами Гянджеви - экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, экс-президент Болгарии Розен Плевнелиев, экс-президент Боснии и Герцеговины Младен Иванич, генеральный секретарь Международного центра Низами Гянджеви Ровшан Мурадов, заместитель генерального секретаря Илаха Ибрагимли и Тогрул Акберли.

На встрече состоялся обмен мнениями о проектах, реализуемых Международным центром Низами Гянджеви.

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Версия на английском языке Turkish president, Nizami Ganjavi Int’l Center members discuss projects
Версия на азербайджанском языке Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvləri Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Binəli Yıldırımla görüşüblər

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