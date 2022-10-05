Азербайджан примет участие в качестве почетного гостя в книжной выставке в Турции

"Азербайджан примет участие в качестве почетного гостя в книжной выставке, которая состоится в конце года в Стамбуле".

"Азербайджан примет участие в качестве почетного гостя в книжной выставке, которая состоится в конце года в Стамбуле".

Как передает Report, об этом министр культуры Анар Керимов сказал журналистам на 8-й Международной книжной выставке.

По его словам, Турция также участвует в качестве почетного гостя в международной книжкой выставке, впервые проводимой в Азербайджане: "Турция участвует в выставке с более чем 40 издательствами, писателями и прекрасным павильоном. Это прекрасная традиция. Азербайджан приглашен в качестве почетного гостя на выставку, которая пройдет в конце этого года в Стамбуле, мы с удовольствием приняли это приглашение".