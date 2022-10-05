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Азербайджан примет участие в качестве почетного гостя в книжной выставке в Турции

Азербайджан примет участие в качестве почетного гостя в книжной выставке в Турции "Азербайджан примет участие в качестве почетного гостя в книжной выставке, которая состоится в конце года в Стамбуле".
Kультурная политика
5 октября 2022 г. 12:47
Азербайджан примет участие в качестве почетного гостя в книжной выставке в Турции

"Азербайджан примет участие в качестве почетного гостя в книжной выставке, которая состоится в конце года в Стамбуле".

Как передает Report, об этом министр культуры Анар Керимов сказал журналистам на 8-й Международной книжной выставке.

По его словам, Турция также участвует в качестве почетного гостя в международной книжкой выставке, впервые проводимой в Азербайджане: "Турция участвует в выставке с более чем 40 издательствами, писателями и прекрасным павильоном. Это прекрасная традиция. Азербайджан приглашен в качестве почетного гостя на выставку, которая пройдет в конце этого года в Стамбуле, мы с удовольствием приняли это приглашение".

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Версия на английском языке Azerbaijan to participate as guest of honor in book fair to be held in Turkiye
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Türkiyədə keçiriləcək kitab sərgisində fəxri qonaq kimi iştirak edəcək

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