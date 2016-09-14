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    Амина Юсиф гызы награждена орденом "Шохрат"

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Амины Юсиф гызы орденом "Шохрат".

    Как сообщает Report, за заслуги в развитии азербайджанской культуры Амина Юсиф гызы награждена орденом "Шохрат". 

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