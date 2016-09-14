Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Амины Юсиф гызы орденом "Шохрат".
Как сообщает Report, за заслуги в развитии азербайджанской культуры Амина Юсиф гызы награждена орденом "Шохрат".
Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Амины Юсиф гызы орденом "Шохрат".
Как сообщает Report, за заслуги в развитии азербайджанской культуры Амина Юсиф гызы награждена орденом "Шохрат".
Эта новость также доступна на других языках:
News DepartmentАвтор новости