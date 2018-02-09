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    Абульфас Гараев встретился с генсеком ТЮРКСОЙ

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Состоялась встреча министра культуры и туризма Абульфаса Гараева с генсеком ТЮРКСОЙ Дюсеном Касеиновым.

    Как сообщили Report в министерстве, А.Гараев отметил, что деятельность ТЮРКСОЙ служит единству тюркоязычных народов в целом.

    Министр заявил о необходимости проведения совместных работ по содействованию международному признанию тюркской культуры, национальных традиций народов.

    Выразив уверенность в продолжительности связей организации с Азербайджаном, министр отметил, что тесно сотрудничающий с ЮНЕСКО и ИСЕСКО ТЮРКСОЙ принимает активное участие в различных международных форумах, ведет пропаганду культуры тюркоязычных народов.

    На встрече также обсудили вопрос проведения 100-летия Гара Гараева, реализацию в нашей стране новых мероприятий в области культуры, проекты.

    Выразив признательность за гостеприимство, генсек ТЮРКСОЙ проинформировал о предстоящих проектах организации и проведении в дальнейшем связанных с Азербайджаном многочисленных мероприятий. 

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