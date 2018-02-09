Абульфас Гараев встретился с генсеком ТЮРКСОЙ

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Состоялась встреча министра культуры и туризма Абульфаса Гараева с генсеком ТЮРКСОЙ Дюсеном Касеиновым.

Как сообщили Report в министерстве, А.Гараев отметил, что деятельность ТЮРКСОЙ служит единству тюркоязычных народов в целом.

Министр заявил о необходимости проведения совместных работ по содействованию международному признанию тюркской культуры, национальных традиций народов.

Выразив уверенность в продолжительности связей организации с Азербайджаном, министр отметил, что тесно сотрудничающий с ЮНЕСКО и ИСЕСКО ТЮРКСОЙ принимает активное участие в различных международных форумах, ведет пропаганду культуры тюркоязычных народов.

На встрече также обсудили вопрос проведения 100-летия Гара Гараева, реализацию в нашей стране новых мероприятий в области культуры, проекты.

Выразив признательность за гостеприимство, генсек ТЮРКСОЙ проинформировал о предстоящих проектах организации и проведении в дальнейшем связанных с Азербайджаном многочисленных мероприятий.