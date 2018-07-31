Абульфас Гараев вручил Эмину Агаларову удостоверение почетного звания "Народный артист" и нагрудный знак

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в министерстве культуры известному певцу и композитору, одному из организаторов международного музыкального фестиваля «Жара» Эмину Агаларову было вручено удостоверение почетного звания "Народный артист" и нагрудный знак.

Об этом сообщили Report в министерстве культуры.

Министр культуры Абульфас Гараев напомнил, что согласно соответствующему распоряжению президента Ильхама Алиева за заслуги в развитии азербайджанской культуры Эмину Агаларову было присуждено почетное звание "Народного артиста". Министр сказал, что Эмин Агаларов успешно представляет азербайджанскую культуру не только на постсоветском пространстве, но и во всем мире. Проекты, реализуемые им для нашей страны, неоценимы. Налицо работа, проведенная Эмином в организации международного музыкального фестиваля "Жара". Награждение главой государства – высокая оценка, данная его творчеству.

Поделившись мыслями о международном музыкальном фестивале "Жара", министр отметил, что вот уже третий год подряд Министерство культуры Азербайджана принимает тесное участие в организации фестиваля.

"Мы рады совместному сотрудничеству в этом грандиозном музыкальном проекте. С точки зрения пропаганды азербайджанской культуры фестиваль "Жара" представляет большое значение", - отметил А.Гараев.

Поздравив Эмина, Абульфас Гараев пожелал ему удачи в дальнейшей деятельности, вручил известному певцу и композитору удостоверение почетного звания "Народный артист" и нагрудный знак.

Эмин Агаларов выразил гордость тем, что он удостоен самого высокого почетного звания Азербайджана согласно распоряжению президента Ильхама Алиева. "Для каждого исполнителя это почетное звание одновременно и честь, и ответственность. Это почетное звание, которое я с честью буду носить, символ того, что я приложу все усилия в деле пропаганды Азербайджана".

Говоря о "Жаре", Эмин Агаларов сообщил, что в этом году программа фестиваля была очень насыщенной. Множество артистов сами обратились, чтобы принять участие в фестивале.

При организационной поддержке канала МузТВ в рамках "Жары-2018" в парке Центра Гейдара Алиева для жителей и гостей столицы прошел бесплатный концерт. Этот концерт транслировался в прямом эфире МузТВ. В этом году в течение четырех фестивальных дней выступили свыше 250 артистов. За один день на сцену вышли 75 артистов. Несмотря на сложности, мы справились. Полагаю, что и зрители, и артисты остались довольны. В будущем мы еще больше расширим нашу деятельность. По возвращению в Москву начнется подготовка к следующей "Жаре". "Жара-2019" будет еще интереснее и красочнее.