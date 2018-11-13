Абульфас Гараев: В Азербайджане снимают ценные художественные и документальные фильмы

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ "Проводится важная работа в области сохранения наследия кино, показа фильмов".

Как сообщает Report, об этом сказал министр культуры и туризма Абульфаз Гараев.

Министр отметил, что в последние годы на киностудии "Азербайджанфильм", а также в Baku Media Center в свет выходят ценные художественные и документальные экранные произведения, посвященные восстановлению национальной исторической памяти, общественно-политической жизни Азербайджана, выдающимся личностям: "Такого рода фильмы наряду с нашей страной, демонстрируются и за рубежом".

А.Гараев отметил, что сданное в эксплуатацию в 2009 году здание Госфильмофонда по техническим возможностям является одним из самых современных киноархивов в мире: "С введением в эксплуатацию после капитальной реконструкции в 2011 году киноцентра Низмами в Баку была заложена основа современного кинопроката. После показательного шага со стороны государства в этой сфере начали развиваться отвечающие современным требованиям частные сети кинотеатров".