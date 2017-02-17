WADA сняло статус "не соответствующих кодексу" с Азербайджана

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Всемирное антидопинговое агентство (WADA) исключило антидопинговые организации Азербайджана и Индонезии из списка не соответствующих кодексу национальных агентств.

Как передает Report, об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

«В Азербайджане приняты новые законы, всё приведено в соответствие с действующим кодексом. Индонезия решила свою проблему, связанную с использованием не аккредитованных WADA лабораторий», — сообщается в пресс-релизе агентства.