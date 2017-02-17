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    WADA сняло статус "не соответствующих кодексу" с Азербайджана

    В Азербайджане приняты новые законы, всё приведено в соответствие с действующим кодексом

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Всемирное антидопинговое агентство (WADA) исключило антидопинговые организации Азербайджана и Индонезии из списка не соответствующих кодексу национальных агентств.

    Как передает Report, об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

    «В Азербайджане приняты новые законы, всё приведено в соответствие с действующим кодексом. Индонезия решила свою проблему, связанную с использованием не аккредитованных WADA лабораторий», — сообщается в пресс-релизе агентства.

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