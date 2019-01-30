Введен в эксплуатацию первый зал Федерации Фехтования Азербайджана

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Первый зал Федерации Фехтования Азербайджана, действующий с 2002 года, расположенный по адресу ул.Шафаят Мехтиева 95А, вновь введен в эксплуатацию после капитального ремонта.

Как передает Report,в зале созданы идеальные условия для организации соревнований и тренировок спортсменов. Гардеробные комнаты полностью модернизированы и адаптированы к современным стандартам. Старые фехтовальные дорожки были заменены новыми, а система освещения была модернизирована.

Одной из главных особенностей отремонтированного спортзала является установка системы видеонаблюдения. Теперь родители смогут следить за тренировкой своих детей через мониторы в комнате ожидания. Следует отметить, что во Дворце Спорта Азербайджанского Технического Университета функционируют еще два зала Федерации Фехтования Азербайджана.

В зале стартовал турнир среди школьников 2005 г.р. и младше «Олимпийские надежды». В соревнованиях, которые продлятся три дня, будут определены победители в трёх видах оружия: шпаге, рапире и сабле.