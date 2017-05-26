Волейболистка сборной Азербайджана прооперирована в Турции

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Волейболистка сборной Азербайджана Алена Гасанова прооперирована в Турции.

Как сообщили Report в пресс-службе федерации, медицинское вмешательство произошло в больнице Acibadem Fulya. Врач 22-летней спортсменки Омар Фарук Ташер отметил, что она вернется на поле через 2-3 месяца.

Отметим, что Алена Гасанова во время подготовки к IV Играм исламской солидарности "Баку 2017" испытывала серьезные боли. Обследования показали, что возникли проблемы с грыжей под мышцами живота. В результате спортсменка не смогла принять участие на Исламиаде. Спортсменка также не сможет помочь сборной во время отборочных игр чемпионата мира, который состоится в Баку в конце мая.