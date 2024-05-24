В Армении не готовы принять Игры СНГ в 2027 году

Армения не готова провести Игры СНГ в 2027 году, однако готова рассмотреть возможность их проведения в 2029 году.

Армения не готова провести Игры СНГ в 2027 году, однако готова рассмотреть возможность их проведения в 2029 году.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил замминистра образования, науки, культуры и спорта Армении Карен Гилоян на заседании Совета по физической культуре и спорту государств-участников СНГ в Гюмри.

В частности, провести мероприятие предложил Совет, однако Гилоян сообщил, что на 2027 год в Армении уже запланирован ряд крупных спортивных мероприятий.

"Армения готова обсудить возможность проведения Игр СНГ 2029 года", - отметил Гилоян.