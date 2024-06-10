Мужская сборная Азербайджана по баскетболу вышла в финал Кубка Европы

Мужская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 в финале квалификационного тура Кубка Европы в столице Косово Приштине встретилась с кипрской командой.
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Отметим, что сильнейшие команды Европы по баскетболу 3х3 примут участие в соревнованиях Кубка Европы, которые пройдут в столице Австрии Вене 22-25 августа.
Мужская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 в полуфинале квалификационного тура Кубка Европы в столице Косово Приштине встретилась со сборной Ирландии.
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Соперником сборной Азербайджана в решающем матче станет сборная Кипра. Финальная встреча начнется в 22:15 по бакинскому времени.