Президент федерации човгана: Чемпионат мира в Баку был проведен на высшем уровне

Чемпионат был проведен отлично. Команды показали красивую и разную игру.

Чемпионат мира по човгану в Баку был проведен на высшем уровне, команды показали красивую игру.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам президент Международной федерации човгана Бахруз Набиев по итогам прошедшего в столице турнира.

"Это был первый официальный чемпионат мира, участвовало 10 команд. Я поздравляю все страны. Что меня больше всего радует, так это то, что и лошади, и спортсмены завершили чемпионат без травм", - сказал он.

"10 и 11 июня состоялось внеочередная генеральная ассамблея Международной федерации човгана. На ассамблее были утверждены международные правила човгана. Также было подтверждено, что в 2025 году состоятся континентальные турниры. В следующем году мы станем свидетелями подобных соревнований в Африке, Европе и Южной Америке. В 2026 году состоится второй чемпионат мира, а в 2025 году - чемпионат Европы, который пройдет в Польше", - сказал он.

Отметим, что с 10 по 16 июня в Баку прошел первый официальный чемпионат мира по човгану. Победителем соревнований, организованных в центре конного спорта "Бина", стала сборная Азербайджана.