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Умер игрок в американский футбол и актер О. Джей Симпсон

Умер игрок в американский футбол и актер О. Джей Симпсон Член Зала славы профессионального американского футбола и актер О. Джей Симпсон умер в возрасте 76 лет.
Командные
11 апреля 2024 г. 19:36
Умер игрок в американский футбол и актер О. Джей Симпсон

Член Зала славы профессионального американского футбола и актер О. Джей Симпсон умер в возрасте 76 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на странице Симпсона в соцсети Х сообщила его семья.

Отмечается, что причиной смерти стал рак.

Симпсон был выбран под первым номером драфта Национальной футбольной лиги (NFL) командой "Баффало". В ходе карьеры он также выступал за "Сан-Франциско". Симпсон стал первым игроком NFL, пробежавшим с мячом более 2 тыс. выносных ярдов за сезон. В 1985 году Симпсон был включен в Зал славы профессионального американского футбола.

Спортсмен снялся в более чем десяти фильмах. В трилогии "Голый пистолет" Симпсон сыграл роль детектива Нортберга. После окончания спортивной карьеры он долгое время снимался в рекламе.

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