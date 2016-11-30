Убит аргентинский волейболист

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Убит волейболист аргентинской команды "Монтерос Волей" Андрес Кастро.

Как сообщает Report со ссылкой на World of Volley, 24-летний аргентинский волейболист был застрелен в городе Сан-Мигель-де-Тукуман, когда возвращался домой со своей девушкой. В Кастро выстрелил один из двух преступников, которые хотели ограбить его. Андрес начал драться с одним из нападавших, а второй выстрелил ему в грудь. Преступники схватили рюкзак волейболиста и скрылись на мотоцикле.

Девушка вызвала скорую, но она так и не приехала. Двое прохожих согласились доставить пострадавшего в больницу, но по дороге он скончался.

Расследования продолжаются.

Отметим, что недавно в возрасте 25 лет скончался капитан сборной Венесуэлы по волейболу Кервин Пиньеруа.