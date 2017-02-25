Тренер женской сборной Азербайджана возглавил "Маккаби"

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Главный тренер женской сборной Азербайджана по волейболу Александр Червяков возглавил израильский клуб «Маккаби» из Хайфы, который является действующим чемпионом страны.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба волейбольной лиги Израиля.

Контракт 59-летнего азербайджанского специалиста рассчитан до конца сезона.

Червяков впервые в карьере работает за пределами Азербайджана. Ранее он тренировал две бакинские команды — женские клубы «Азеррейл» и «Азерйол», а в 2013 году возглавил национальную сборную Азербайджана.