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    Тренер женской сборной Азербайджана возглавил "Маккаби"

    Контракт 59-летнего азербайджанского специалиста рассчитан до конца сезона

    Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Главный тренер женской сборной Азербайджана по волейболу Александр Червяков возглавил израильский клуб «Маккаби» из Хайфы, который является действующим чемпионом страны.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба волейбольной лиги Израиля.

    Контракт 59-летнего азербайджанского специалиста рассчитан до конца сезона.

    Червяков впервые в карьере работает за пределами Азербайджана. Ранее он тренировал две бакинские команды — женские клубы «Азеррейл» и «Азерйол», а в 2013 году возглавил национальную сборную Азербайджана.

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