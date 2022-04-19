Сезон в Высшей лиге Азербайджана по волейболу среди мужчин завершится 20 апреля

Определено время завершения сезона 2021/2022 в Высшей лиге Азербайджана среди волейболистов.

Определено время завершения сезона 2021/2022 в Высшей лиге Азербайджана среди волейболистов.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации, игры последнего тура соревнования с участием пяти клубов состоятся 20 апреля.

В первом матче встретятся команды "Нефтчи" и "Муров". Игра стартует в 15:00.

Последняя встреча XX тура и сезона будет организована в спортивном зале волейбольного клуба "Муров" и состоится между командами "Серхедчи" и ЦСКА. Игра начнется в 17:00.

После XIX тура "Муров" лидирует в турнирной таблице с 41 очком. "Нетфчи" с 36 очками занимает второе место, ЦСКА с 25 очками – третье, "Серхедчи" – четвертое, а "Экспресс" – пятое.