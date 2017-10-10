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    Сборная Азербайджана U-17 начала первый отборочный раунд чемпионата Европы с поражения

    Наши футболисты проиграли ирландцам со счетом 6:0© Report

    София. 10 октября. REPORT.AZ/ Сегодня сборная Азербайджана провела первый матч предварительного отборочного раунда чемпионата Европы среди команд, состоящих из футболистов в возрасте до 17 лет.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, возглавляемая Мирбагиром Исаевым сборная Азербайджана, встретившаяся с ирландцами на стадионе "Локомотив" болгарского города Горна Оряховица, проиграла со счетом 6:0.

    Ирландские футболисты, покинувшие стадион после первой части с победой 4:0, после перерыва забили в ворота азербайджанской команды еще 2 мяча.

    Играющий в составе сборной Ирландии под номером 9 форвард Адам Уче Идах оформил хет-трик.

    Предстоящий 13 октября очередной матч в отборочном раунде наша сборная проведет против украинской команды.

    Отметим, что на начавшемся в эти минуты другом матче группы владельцы поля болгары встретились со сборной Украины.

    10 октября

    XI группа

    Ирландия U-17 – Азербайджан U-17 – 6:0

    Забитые мячи - Адам Уче Идах 6, 24, 58, Бреннан 36, М.Мурфи 38, Т.Самуэл Райут 43, М.Волш 49, С.Махон 57.

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