Сборная Азербайджана U-17 начала первый отборочный раунд чемпионата Европы с поражения

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София. 10 октября. REPORT.AZ/ Сегодня сборная Азербайджана провела первый матч предварительного отборочного раунда чемпионата Европы среди команд, состоящих из футболистов в возрасте до 17 лет.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, возглавляемая Мирбагиром Исаевым сборная Азербайджана, встретившаяся с ирландцами на стадионе "Локомотив" болгарского города Горна Оряховица, проиграла со счетом 6:0.

Ирландские футболисты, покинувшие стадион после первой части с победой 4:0, после перерыва забили в ворота азербайджанской команды еще 2 мяча.

Играющий в составе сборной Ирландии под номером 9 форвард Адам Уче Идах оформил хет-трик.

Предстоящий 13 октября очередной матч в отборочном раунде наша сборная проведет против украинской команды.

Отметим, что на начавшемся в эти минуты другом матче группы владельцы поля болгары встретились со сборной Украины.

10 октября

XI группа

Ирландия U-17 – Азербайджан U-17 – 6:0

Забитые мячи - Адам Уче Идах 6, 24, 58, Бреннан 36, М.Мурфи 38, Т.Самуэл Райут 43, М.Волш 49, С.Махон 57.