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    ​Сборная Азербайджана по волейболу вышла в финальную часть чемпионата Европы

    На чемпионате Европы сборная Азербайджана сыграет с командами Венгрии, Турции и Бельгии

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Волейболистки сборной Азербайджана квалифицировались на чемпионат Европы — 2015, который пройдёт в Бельгии и Нидерландах с 26 сентября по 4 октября.

    Как передает Report, встреча, прошедшая в Словакии, завершилась победой хозяек площадки в трёх партиях — 3:0 (26:24, 25:19, 25:18).

    Однако в золотом сете азербайджанские волейболистки одержали верх.

    На чемпионате Европы сборная Азербайджана сыграет с командами Венгрии, Турции и Бельгии.

    Женщины. Чемпионат Европы — 2015. Квалификация

    Финал. Второй матч

    Словакия — Азербайджан — 3:0 (26:24, 25:19, 25:18).

    Золотой сет — 6:15.

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