​Сборная Азербайджана по волейболу вышла в финальную часть чемпионата Европы

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Волейболистки сборной Азербайджана квалифицировались на чемпионат Европы — 2015, который пройдёт в Бельгии и Нидерландах с 26 сентября по 4 октября.

Как передает Report, встреча, прошедшая в Словакии, завершилась победой хозяек площадки в трёх партиях — 3:0 (26:24, 25:19, 25:18).

Однако в золотом сете азербайджанские волейболистки одержали верх.

На чемпионате Европы сборная Азербайджана сыграет с командами Венгрии, Турции и Бельгии.

Женщины. Чемпионат Европы — 2015. Квалификация

Финал. Второй матч

Словакия — Азербайджан — 3:0 (26:24, 25:19, 25:18).

Золотой сет — 6:15.