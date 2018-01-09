Сборная Азербайджана по футзалу будет готовиться к чемпионату Европы в Баку - СПИСОК

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Национальная сборная Азербайджана по футзалу будет готовиться на матчи финального этапа чемпионата Европы в Баку.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, учебно-тренировочный сбор начнется 10 января.
На сборы, которые продлятся до 27 января, приглашены 15 спортсменов:
|N
|ИМЯ, ФАМИЛИЯ
|КЛУБ
|1
|Ровшан Гусейнли
|Араз
|2
|Ризван Фарзалиев
|Араз
|3
|Эдуардо Мелло Боргес
|Араз
|4
|Эвертон Кардосо
|Араз
|5
|Рамиз Човдаров
|Араз
|6
|Тьяго Телес Мартинс
|Араз
|7
|Иса Атаев
|Араз
|8
|Анар Мамедов
|Араз
|9
|Хатаи Багиров
|Араз
|10
|Самир Гамзаев
|EKOL
|11
|Эмин Курдов
|EKOL
|12
|Намик Мамедкеримов
|EKOL
|13
|Виллиамс Оливеира До Насджименто "Вассоура"
|Аль-Дафра, ОАЭ
|14
|Финео де Араужо
|Аглеймина Хамамацу (Япония)
|15
|Виталий Борисов
|Экономац (Сербия)
Виталий Борисов, Финео де Араужо и Виллиамс Оливеира До Насджименто "Вассоура" присоединятся к команде 18 января.
Отметим, что на предстоящем в Словении с 30 января по 10 февраля чемпионате Европы сборная Азербайджана будет вести борьбу в одной группе с Испанией и Францией.
Sport DepartmentАвтор новости
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