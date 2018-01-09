Сборная Азербайджана по футзалу будет готовиться к чемпионату Европы в Баку - СПИСОК

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Национальная сборная Азербайджана по футзалу будет готовиться на матчи финального этапа чемпионата Европы в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, учебно-тренировочный сбор начнется 10 января.

На сборы, которые продлятся до 27 января, приглашены 15 спортсменов:

N ИМЯ, ФАМИЛИЯ КЛУБ 1 Ровшан Гусейнли Араз 2 Ризван Фарзалиев Араз 3 Эдуардо Мелло Боргес Араз 4 Эвертон Кардосо Араз 5 Рамиз Човдаров Араз 6 Тьяго Телес Мартинс Араз 7 Иса Атаев Араз 8 Анар Мамедов Араз 9 Хатаи Багиров Араз 10 Самир Гамзаев EKOL 11 Эмин Курдов EKOL 12 Намик Мамедкеримов EKOL 13 Виллиамс Оливеира До Насджименто "Вассоура" Аль-Дафра, ОАЭ 14 Финео де Араужо Аглеймина Хамамацу (Япония) 15 Виталий Борисов Экономац (Сербия)

Виталий Борисов, Финео де Араужо и Виллиамс Оливеира До Насджименто "Вассоура" присоединятся к команде 18 января.

Отметим, что на предстоящем в Словении с 30 января по 10 февраля чемпионате Европы сборная Азербайджана будет вести борьбу в одной группе с Испанией и Францией.