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    Сборная Азербайджана по футзалу будет готовиться к чемпионату Европы в Баку - СПИСОК

    Учебно-тренировочный сбор начнется 10 января

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Национальная сборная Азербайджана по футзалу будет готовиться на матчи финального этапа чемпионата Европы в Баку.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, учебно-тренировочный сбор начнется 10 января.

    На сборы, которые продлятся до 27 января, приглашены 15 спортсменов:

    N ИМЯ, ФАМИЛИЯ КЛУБ
    1 Ровшан Гусейнли Араз
    2 Ризван Фарзалиев Араз
    3 Эдуардо Мелло Боргес Араз
    4 Эвертон Кардосо Араз
    5 Рамиз Човдаров Араз 
    6 Тьяго Телес Мартинс  Араз
    7 Иса Атаев Араз
    8 Анар Мамедов Араз
    9 Хатаи Багиров Араз
    10 Самир Гамзаев EKOL
    11 Эмин Курдов EKOL
    12 Намик Мамедкеримов EKOL
    13 Виллиамс Оливеира До Насджименто "Вассоура" Аль-Дафра, ОАЭ
    14 Финео де Араужо Аглеймина Хамамацу (Япония)
    15 Виталий Борисов Экономац (Сербия)

    Виталий Борисов, Финео де Араужо и Виллиамс Оливеира До Насджименто "Вассоура" присоединятся к команде 18 января.

    Отметим, что на предстоящем в Словении с 30 января по 10 февраля чемпионате Европы сборная Азербайджана будет вести борьбу в одной группе с Испанией и Францией. 

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