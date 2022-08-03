Сборная Азербайджана начала ЕВРО-2023 с поражения

Мужская сборная Азербайджана по волейболу начала борьбу в квалификационном этапе чемпионата Европы.

Мужская сборная Азербайджана по волейболу начала борьбу в квалификационном этапе чемпионата Европы-2023.

Как сообщает Report , в первом матче сборная Азербайджана встретилась с командой Дании.

Игра, прошедшая в Центре волейбола в Баку, завершилась со счетом 1:3. Первый сет гости записали в свой актив - 25:22. В следующем сете азербайджанские волейболисты сравняли счет - 25:23. Но в третьем и четвертом сетах датчане одержали уверенную победу с 9-очковым перевесом в каждом - 25:16.

В следующем матче подопечные Парвиза Самедова сыграют со сборной Турции. Встреча состоится 6 августа в 18:00 в Центре волейбола в Баку.