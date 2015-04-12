​"Рабита" в восьмой раз стала чемпионом Азербайджана

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ "Рабита" в трёх сетах победила «Локомотив» во втором матче финальной серии плей-офф женского чемпионата Азербайджана.
Как передает Report, подопечные Зорана Гайича стали сильнейшей командой страны в восьмой раз кряду.
Бронзовые награды завоевали волейболистки «Азерйола», победившие в обоих матчах «Азеррейл».
Женщины. Чемпионат Азербайджана
Плей-офф. Финал. Второй матч
«Рабита» (Баку) — «Локомотив» (Баку) — 3:1 (22:25, 25:20, 25:16, 25:13).
Счёт в серии: 2-0.
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