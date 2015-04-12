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    ​"Рабита" в восьмой раз стала чемпионом Азербайджана

    Рабита победила «Локомотив» во втором матче финальной серии плей-офф

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ "Рабита" в трёх сетах победила «Локомотив» во втором матче финальной серии плей-офф женского чемпионата Азербайджана.

    Как передает Report, подопечные Зорана Гайича стали сильнейшей командой страны в восьмой раз кряду.

    Бронзовые награды завоевали волейболистки «Азерйола», победившие в обоих матчах «Азеррейл».

    Женщины. Чемпионат Азербайджана

    Плей-офф. Финал. Второй матч

    «Рабита» (Баку) — «Локомотив» (Баку) — 3:1 (22:25, 25:20, 25:16, 25:13).

    Счёт в серии: 2-0.

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