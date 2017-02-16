Прошла церемония открытия чемпионата Азербайджана по гандболу

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня на ABU Arena состоялась церемония открытия чемпионата Азербайджана по гандболу с участием женских и мужских команд.

Как сообщает Report, на церемонии присутствовали президент Федерации гандбола Азербайджана Салех Мамедов и вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Чингиз Гусейнзаде.

В своем выступлении С.Мамедов выразил надежду на то, что последние изменения в федерации будут способствовать развитию гандбола в стране. Он пожелал участникам чемпионата удачи.

Ч.Гусейнзаде заявил о существовании в Азербайджане традиций гандбола: "У нас есть такие гандболистки, как Рафига Шабанова и Людмила Шубина. На данный момент они являются членами НОК. Наша цель заключается в возрождении гандбола. Данный вид спорта входит в программу IV Игр исламской солидарности. Мы желаем нашим гандболистам удачи как на чемпионате страны, так и на Исламиаде".

Завотделом министерства молодежи и спорта Фарид Мансуров коснулся популярности данного вида спорта и пожелал командам удачи.

Отметим, что на чемпионате Азербайджана примут участие женские команды "Азерйол", "Нур", "Генджлербирлийи" и "Карабах", а также мужские команды Техсил", "Мехсул", школ №2 и 12 РСДЮСШОР (Республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва).