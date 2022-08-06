Представитель ARAF: Определены команды-участницы Чемпионата Европы в Баку

"Определены команды-участницы Чемпионата Европы в Баку".

"Определены команды-участницы Чемпионата Европы в Баку".

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь Федерации конного спорта Азербайджана (ARAF) Бахруз Набиев после финальной встречи "Кубка города Шуша“ по национальной конной игре човган, которая прошла в закрытом манеже Центра конного спорта "Бина".

Он отметил, в этом году в нашей стране проводится ряд мероприятий, связанных с Шушой: "Одним из таких мероприятий стал проведенный нами турнир "Кубок города Шуша". Соревнование проводилось с участием шести клубов".

Б.Набиев отметил, что в конце года в очередной раз состоится традиционный турнир "Кубок президента": "Независимо от того, с какой даты мы начинаем этот конкурс, финальную встречу проводим в день рождения господина президента – 24 декабря. И в этом году мы будем придерживаться этой традиции. Команды уже начали подготовку к этим соревнованиям. Мы планируем провести этот турнир с участием более восьми команд".

Затем представитель Федерации рассказал о чемпионате Европы по арена поло, который пройдет в Баку: "Чемпионат Европы пройдет с 13 по 18 сентября в Центре конного спорта "Бина". Уже определились команды, прошедшие классификационный этап. В этом соревновании примут участие четыре команды - помимо Азербайджана, сборные Австрии, Швейцарии и Испании. Это довольно сильные команды. Желаю всем командам удачи".