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Представитель ARAF: Определены команды-участницы Чемпионата Европы в Баку

Представитель ARAF: Определены команды-участницы Чемпионата Европы в Баку "Определены команды-участницы Чемпионата Европы в Баку".
Командные
6 августа 2022 г. 13:56
Представитель ARAF: Определены команды-участницы Чемпионата Европы в Баку

"Определены команды-участницы Чемпионата Европы в Баку".

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь Федерации конного спорта Азербайджана (ARAF) Бахруз Набиев после финальной встречи "Кубка города Шуша“ по национальной конной игре човган, которая прошла в закрытом манеже Центра конного спорта "Бина".

Он отметил, в этом году в нашей стране проводится ряд мероприятий, связанных с Шушой: "Одним из таких мероприятий стал проведенный нами турнир "Кубок города Шуша". Соревнование проводилось с участием шести клубов".

Б.Набиев отметил, что в конце года в очередной раз состоится традиционный турнир "Кубок президента": "Независимо от того, с какой даты мы начинаем этот конкурс, финальную встречу проводим в день рождения господина президента – 24 декабря. И в этом году мы будем придерживаться этой традиции. Команды уже начали подготовку к этим соревнованиям. Мы планируем провести этот турнир с участием более восьми команд".

Затем представитель Федерации рассказал о чемпионате Европы по арена поло, который пройдет в Баку: "Чемпионат Европы пройдет с 13 по 18 сентября в Центре конного спорта "Бина". Уже определились команды, прошедшие классификационный этап. В этом соревновании примут участие четыре команды - помимо Азербайджана, сборные Австрии, Швейцарии и Испании. Это довольно сильные команды. Желаю всем командам удачи".

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Версия на азербайджанском языке ARAF rəsmisi: "Bakıdakı Avropa çempionatında iştirak edəcək komandalar müəyyənləşib"

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