“Pirelli” объявила выбор шин на Гран-при Азербайджана

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Компания “Pirelli” опубликовала информацию о выборе составов резины на Гран-при Азербайджана сезона 2018 года.

Как передает Report, в Баку в распоряжении команд будут шины UltraSoft, SuperSoft и Soft.

Шины SuperSoft и Soft объявлены обязательными. Напомним, что в 2017-м году в Баку Pirelli привозила SuperSoft, Soft и Medium.

Стоит отметить, что, несмотря на то что трасса в Баку является городской, в «Пирелли» решили не использовать на этом этапе новинку — самый мягкий состав шин под названием «гиперсофт».