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    “Pirelli” объявила выбор шин на Гран-при Азербайджана

    Команды могут использовать покрышки UltraSoft, SuperSoft и Soft

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Компания “Pirelli” опубликовала информацию о выборе составов резины на Гран-при Азербайджана сезона 2018 года.

    Как передает Report, в Баку в распоряжении команд будут шины UltraSoft, SuperSoft и Soft.

    Шины SuperSoft и Soft объявлены обязательными. Напомним, что в 2017-м году в Баку Pirelli привозила SuperSoft, Soft и Medium.

    Стоит отметить, что, несмотря на то что трасса в Баку является городской, в «Пирелли» решили не использовать на этом этапе новинку — самый мягкий состав шин под названием «гиперсофт».

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