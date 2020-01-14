Первый успех азербайджанских школьников на международной олимпиаде в 2020 году - ФОТО

Азербайджанские школьники добились успехов на 16-той Международной Жаутыковской олимпиаде, которая прошла в Алматы, завоевав в общей сложности 8 медалей - 1 золотую, 3 серебряные и 4 бронзовые.

Как сообщили Report в Министерстве образования, в олимпиаде, в которой приняли участие 588 учеников из 20 стран мира, ученик 11 класса лицея с уклоном физики, математики и информатики Абуталыб Намазов завоевал золотую медаль, Мурад Ейнизаде – серебряную медаль, а ученик Гянджинской средней школы №15 -бронзовую медаль по информатике.

В свою очередь, ученики 11 класса лицея с уклоном физики, математики и информатики Мурад Агазаде и Аббас Мамедов завоевали серебряные медали, а ученик 9 класса Тогрул Аббасов и ученик 11 класса средней школы №1 села Малбейли Шушинского района Вугар Гулиев – бронзовые медали по математики. Ученик же 11 класса лицея физики, математики и информатики Мухамед Юсифов, был награжден бронзовой медалью по физике.

Напомним, что азербайджанские школьники участвуют в Международной Жаутыковской олимпиаде с 2006 года. За эти годы они завоевали 49 медалей, в том числе 3 - золотых, 19 - серебряных и 27 - бронзовых.