Определились соперники клуба "Араз" в Кубке УЕФА по футзалу

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Состоялась жеребьевка квалификационного и основного раундов Кубка УЕФА по футзалу.

Как сообщает Report, на мероприятии, проведённом в швейцарском городе Ньон, определились соперники чемпиона Азербайджана - клуба "Араз".

Нахчыванская команда за путевку в элитный раунд встретится с клубом "Дева" (Румыния) и с победителями групп E и F.

В группе E квалификационного раунда свои силы испытают команды "Мостар" (Босния и Герцеговина), "Флямуртари" (Албания), "Арнавуткей Беледийеспор" (Турция) и "Нарве Юнайтед" (Эстония), в группе F сыграют команды "Классик" (Молдова), "Анартосис" (Кипр), "Лео" (Армения), "Рексхэм" (Уэльс).

Отметим, что матчи квалификационного раунда состоятся 27-28 августа, а матчи основного раунда пройдут 10-15 октября.