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Олимпиаду в Токио могут отменить или провести без зрителей

Олимпиаду в Токио могут отменить или провести без зрителей Вариант отмены летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио до сих пор остается с учетом ситуации с пандемией COVID-19.
Командные
15 апреля 2021 г. 08:43
Олимпиаду в Токио могут отменить или провести без зрителей

Вариант отмены летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио до сих пор остается с учетом ситуации с пандемией COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на агентство Kyodo, такое мнение выразил генеральный секретарь правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Тосихиро Никаи.

"Если это действительно станет невозможно, то придется отменить", - заявил он.

Ранее, ответственный за проведение вакцинации министр Таро Коно также не исключил, что Олимпийские и Паралимпийские игры придется проводить без зрителей.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования были перенесены на год и запланированы на 23 июля-8 августа 2021 года.

20 марта организаторы окончательно решили проводить Олимпийские игры без иностранных болельщиков. Вопрос об ограничении присутствия японских зрителей на спортивных объектах будет рассматриваться позднее.

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