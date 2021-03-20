Олимпиада в Токио пройдет без зарубежных болельщиков

Организаторы Игр возместят потраченные на билеты средства иностранным болельщикам

Летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио пройдут без болельщиков из-за рубежа в связи с ситуацией с пандемией. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такое решение сегодня приняли организаторы соревнований по итогам онлайн-встречи в пятистороннем формате.

"Решение в первую очередь обусловлено необходимостью обеспечить безопасность в условиях пандемии", - сказала журналистам министр, ответственная за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, Тамаё Марукава.

Министр добавила, что организаторы Олимпиады в Токио возместят потраченные на билеты средства иностранным болельщикам, которых не допустят на соревнования.

Во встрече также приняли участие президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, руководитель Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс, губернатор Токио Юрико Коикэ и глава оргкомитета "Токио-2020" Сэйко Хасимото.