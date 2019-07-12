Обнародован состав сборной Азербайджана по волейболу на турнир лицензионного характера к олимпиаде

Обнародован состав женской сборной Азербайджана по волейболу на стартующий в Бразилии квалификационный турнир, носящий лицензионный характер к Летним олимпийским играм 2020 года в Токио.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации, главный тренер Джованни Капрара отправился на зарубежные сборы перед игрой с 15-ю игроками. Они были избраны среди 30 волейболисток:

1. Лейла Паршкова 2. Яна Азимова, 3. Анастасия Гурбанова, 4. Одина Алиева, 5. Айшен Абдулазимова, 6. Олена Гасанова, 7. Елизавета Самедова, 8. Анастасия Бессонова, 9. Кристина Ягубова, 10. Полина Рагимова, 11.Шафагат Алышанова, 12. Баяз Алыева, 13. Маргарита Азизова, 14. Мария Кирилюк, 15. Ксения Павленко.

Члены сборной проведут учебно-тренировочные сборы сначала в Болгарии, а потом в России и Турции. В рамках подготовки команда проведет несколько проверочных игр с Болгарией и Россией.

Отметим, что сборная Азербайджана отбудет в Бразилию 24 июля из Турции. Квалификационный турнир продлится 3 августа. Попавший в группу D Азербайджан померится силами с Бразилией, Доминиканской Республикой и Камеруном.