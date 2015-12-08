Команда "Формулы-1" "Мерседес" обвинила бывшего инженера в краже данных для "Феррари"

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Немецкая команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес" подала иск против бывшего инженера Бенджамина Хойла, заподозрив его в краже данных для итальянской "Феррари", в которой он намерен продолжить карьеру, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Хойл занимался разработкой двигателя в "Мерседесе" и объявил об уходе из команды в конце нынешнего сезона. В судебном иске "Мерседеса" отмечается, что Хойл собирался получить конфиденциальные сведения до своего ухода из команды, в частности, отчет о пробеге и повреждениях двигателя по итогам Гран-при Венгрии.

"Господин Хойл и потенциально команда "Феррари" получили незаконное преимущество. Наша компания приняла соответствующие меры для защиты интеллектуальной собственности. Больше пока мы не даем комментариев по этому вопросу", - сообщается в заявлении "Мерседеса".

Хойл работал в "Мерседесе" с 2012 года.