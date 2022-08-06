О нас

Команда Азербайджана по бочча выиграла турнир в Нидерландах

Команда Азербайджана по бочча выиграла турнир в Нидерландах Паралимпийская сборная Азербайджана по бочча успешно выступила на турнире Intercontinental Challenger в Нидерландах.
Командные
6 августа 2022 г. 21:02
Команда Азербайджана по бочча выиграла турнир в Нидерландах

Паралимпийская сборная Азербайджана по бочча успешно выступила на турнире Intercontinental Challenger в Нидерландах.

Как передает Report со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет, в командных соревнованиях азербайджанский коллектив (Заур Вейсалов и Нармин Агаева) завоевал золотую медаль, победив в полуфинале Турцию, а в решающей встрече Украину.

Отметим, что турнир являлся рейтинговым для участия в Паралимпиаде-2024. Азербайджан в целом был представлен 7-ю спортсменами, которые завоевали в общей сложности 2 золотые и 3 бронзовые медали.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın boccia üzrə millisi Niderlandda beynəlxalq turnirin qalibi olub

Самое важное

Азербайджанцы обратились к британскому парламенту и главе МВД в связи с нападением на посольство
Азербайджанцы обратились к британскому парламенту и главе МВД в связи с нападением на посольство
6 августа 2022 г. 15:46
Президент Турции осудил нападение на посольство Азербайджана в Лондоне
Президент Турции осудил нападение на посольство Азербайджана в Лондоне
6 августа 2022 г. 14:54
Эрдоган: Важно, чтобы Армения как можно скорее выполнила свои обязательства
Эрдоган: Важно, чтобы Армения как можно скорее выполнила свои обязательства
6 августа 2022 г. 14:53
Минобороны: Гора Буздух и близлежащие высоты перешли под контроль Азербайджанской армии
Минобороны: Гора Буздух и близлежащие высоты перешли под контроль Азербайджанской армии
6 августа 2022 г. 11:11
ЕС продолжит свои усилия для прочного мира и стабильности на Южном Кавказе
ЕС продолжит свои усилия для прочного мира и стабильности на Южном Кавказе
5 августа 2022 г. 23:53
Военнослужащий азербайджанской армии подорвался на мине в Кяльбаджаре
ФотоВоеннослужащий азербайджанской армии подорвался на мине в Кяльбаджаре
5 августа 2022 г. 20:56
Нападение на посольство Азербайджана в Великобритании осуждено на пятничной проповеди в Баку
Нападение на посольство Азербайджана в Великобритании осуждено на пятничной проповеди в Баку
5 августа 2022 г. 14:57
В Лачыне при выполнении боевой задачи погиб военнослужащий Азербайджанской армии
В Лачыне при выполнении боевой задачи погиб военнослужащий Азербайджанской армии
5 августа 2022 г. 14:34
В Центре госуслуг в Зангилане начал функционировать ASAN xidmət
ФотоВ Центре госуслуг в Зангилане начал функционировать ASAN xidmət
5 августа 2022 г. 13:20
Гаджи Шахин Гасанли: Каждый мусульманин обязан осудить нападение на посольство Азербайджана
Гаджи Шахин Гасанли: Каждый мусульманин обязан осудить нападение на посольство Азербайджана
5 августа 2022 г. 12:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi