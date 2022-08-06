Команда Азербайджана по бочча выиграла турнир в Нидерландах

Паралимпийская сборная Азербайджана по бочча успешно выступила на турнире Intercontinental Challenger в Нидерландах.

Паралимпийская сборная Азербайджана по бочча успешно выступила на турнире Intercontinental Challenger в Нидерландах.

Как передает Report со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет, в командных соревнованиях азербайджанский коллектив (Заур Вейсалов и Нармин Агаева) завоевал золотую медаль, победив в полуфинале Турцию, а в решающей встрече Украину.

Отметим, что турнир являлся рейтинговым для участия в Паралимпиаде-2024. Азербайджан в целом был представлен 7-ю спортсменами, которые завоевали в общей сложности 2 золотые и 3 бронзовые медали.